Во Львовской области дети с Вертепом наколядовали для ВСУ 30 тысяч: сбор продолжается
Источник:Василий Денисюк
В городе Хыров Львовской области дети организовали Вертеп и собрали для 66 ОМБр 30 тысяч гривен. Так, все наколядованные деньги они передали украинским защитникам. В то же время сбор еще продолжается – важна каждая гривна.
Эту историю рассказал журналист 24 Канала Василий Денисюк. Он подчеркнул, что Украина не имеет никакого права проиграть – ради таких детей.
Кстати говоря 24 для 24: очень важный сбор – на тепловизоры для 24 бригады
Вертеп организовали ученики школы ОЗЗСО I-III ступеней города Хирова. Колядовать дети ушли во время рождественских каникул.
Вы просто представьте: это же куча времени потраченного на репетиции, все праздники проведены по колядованию. И все – ради того, чтобы поддержать военных, которые сделали эти праздники возможными для нас всех,
– отметил журналист
Украинские военные безгранично благодарны за помощь. Благодаря этой поддержке сумма сбора уже пересекла отметку в первые 100 тысяч гривен, однако продолжается. Впереди много работы.
Дети организовали Вертеп / Фото Василия Денисюка
Присоединиться к сбору может каждый
Артиллеристам 66 ОМБр нужна помощь с возможностью разведки. Общая сумма сбора – 580 тысяч гривен. Пока удалось собрать 17%.
Что нужно купить:
- Дрон Matrice 300 RTK (в комплекте с 4 батареями, зарядной станцией, контроллером и чемоданчиком для транспортировки) – стоимость ориентировочно 450 тысяч гривен,
- камера для дрона Zenmuse Z30 – 65 тысяч гривен,
- портативная зарядная станция Bandera Power (для подзарядки прямо на позициях) – 27 тысяч гривен.
Приобщиться к сбору может каждый – важна каждая гривна. Перечислить любую сумму можно по реквизитам:
- Банка моно.
- Приват – 5457 0822 2538 7310.
Подробная информация о сборе – здесь.
Дети передали на ВСУ 30 тысяч гривен / Фото из фейсбука Василия Денисюка