Мальчика искали несколько нарядов полиции. Об этом начальница сектора коммуникации главного управления Национальной полиции в Хмельницкой области Инна Глега рассказала Общественное Хмельницкий.

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В Хмельницкой области нашли мальчика, потерявшегося в лесу

Во время объезда леса полицейские заметили местного жителя с маленьким мальчиком. Как оказалось, мальчик сам вышел на опушку леса и бродил там растерянным, пока не встретил мужчину,
– говорят в полиции.

По словам Инны Глеги, правоохранители передали ребенка матери. Известно, что ювенальный полицейский провел с женщиной профилактическую беседу, чтобы в дальнейшем подобные случаи не случались.

Что делать, если пропал ребенок

Полицейские имеют несколько советов, как следует действовать в случае исчезновения ребенка.

  1. Главное – не поддаваться эмоциям или панике.
  2. Следует сразу позвонить по спецлинии "102" или обратиться в ближайшее отделение полиции.
  3. Оперативно собрать важную информацию – недавнее фото, особые приметы, в какую одежду была одета, сведения о друзьях и близкого окружения.