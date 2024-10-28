Мальчика искали несколько нарядов полиции. Об этом начальница сектора коммуникации главного управления Национальной полиции в Хмельницкой области Инна Глега рассказала Общественное Хмельницкий.
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В Хмельницкой области нашли мальчика, потерявшегося в лесу
Во время объезда леса полицейские заметили местного жителя с маленьким мальчиком. Как оказалось, мальчик сам вышел на опушку леса и бродил там растерянным, пока не встретил мужчину,
– говорят в полиции.
По словам Инны Глеги, правоохранители передали ребенка матери. Известно, что ювенальный полицейский провел с женщиной профилактическую беседу, чтобы в дальнейшем подобные случаи не случались.
Что делать, если пропал ребенок
Полицейские имеют несколько советов, как следует действовать в случае исчезновения ребенка.
- Главное – не поддаваться эмоциям или панике.
- Следует сразу позвонить по спецлинии "102" или обратиться в ближайшее отделение полиции.
- Оперативно собрать важную информацию – недавнее фото, особые приметы, в какую одежду была одета, сведения о друзьях и близкого окружения.