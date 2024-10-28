Хлопчика шукали декілька нарядів поліції. Про це начальниця сектору комунікації головного управління Національної поліції у Хмельницькій області Інна Глега розповіла Суспільне Хмельницький.
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У Хмельницькій області знайшли хлопчика, що загубився в лісі
Під час об'їзду лісу поліцейські помітили місцевого жителя з маленьким хлопчиком. Як виявилось, хлопчик сам вийшов на узлісся і блукав там розгубленим, аж поки не зустрів чоловіка,
– кажуть в поліції.
За словами Інни Глеги, правоохоронці передали дитину матері. Відомо, що ювенальний поліцейський провів з жінкою профілактичну бесіду, щоб надалі подібні випадки не траплялись.
Що робити, якщо зникла дитина
Поліцейські мають кілька порад, як варто діяти у випадку зникнення дитини.
- Головне – не піддаватися емоціям чи паніці.
- Слід одразу зателефонувати на спецлінію "102" чи звернутися до найближчого відділення поліції.
- Оперативно зібрати важливу інформацію – нещодавнє фото, особливі прикмети, в який одяг була одягнена, відомості про друзів та близького оточення.