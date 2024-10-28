Хлопчика шукали декілька нарядів поліції. Про це начальниця сектору комунікації головного управління Національної поліції у Хмельницькій області Інна Глега розповіла Суспільне Хмельницький.

Дивіться також Лікарі не стримали сліз: на Рівненщині дитині вибили око і розірвали вухо, версії мами різняться

У Хмельницькій області знайшли хлопчика, що загубився в лісі

Під час об'їзду лісу поліцейські помітили місцевого жителя з маленьким хлопчиком. Як виявилось, хлопчик сам вийшов на узлісся і блукав там розгубленим, аж поки не зустрів чоловіка,

– кажуть в поліції.

За словами Інни Глеги, правоохоронці передали дитину матері. Відомо, що ювенальний поліцейський провів з жінкою профілактичну бесіду, щоб надалі подібні випадки не траплялись.

Що робити, якщо зникла дитина

Поліцейські мають кілька порад, як варто діяти у випадку зникнення дитини.