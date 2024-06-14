Об этом сообщило Общественное со ссылкой на местных жителей. До этого Россия осуществила пуски ракет в направлении Хмельницкой области и Киева.
Смотрите также Как летели ракеты ночью и утром 14 июня: показали примерный маршрут
"В Хмельницкой области слышны звуки взрывов", – говорится в сообщении.
Атака на Староконстантинов
Около четырех утра враг атаковал Старкон ракетами. А до этого, сообщали о движении "Шахедов" на Староконстантинов.
Утром ориентировочно в 06:08 во время воздушной тревоги местные жители слышали взрыв в Староконстантинове. Предварительно, россияне запустили аэробалистическую ракету "Кинжал".
И вот, после 10:00 в Староконстантинове снова прогремел взрыв. Воздушные силы ВСУ предупреждали о ракетах на Хмельнитчину.
Сейчас Хмельницкая ОВА не сообщала информацию о последствиях атаки.