Про це повідомило Суспільне з посиланням на місцевих жителів. До цього Росія здійснила пуски ракет у напрямку Хмельниччини та Києва.

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"На Хмельниччині чутно звуки вибухів", – ідеться у повідомленні.

Атака на Староконстянтинів

Близько четвертої ранку ворог атакував Старкон ракетами. А до цього, повідомляли про рух "Шахедів" на Старокостянтинів.

Зранку орієнтовно о 06:08 під час повітряної тривоги місцеві жителі чули вибух у Старокостянтинові. Попередньо, росіяни запустили аеробалістичну ракету "Кинджал".

І ось, після 10:00 у Старокостянтинові знову пролунав вибух. Повітряні сили ЗСУ попереджали про ракети на Хмельниччину.

Наразі Хмельницька ОВА не повідомляла інформацію щодо наслідків атаки.