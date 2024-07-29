В Хмельницком из окна 9-го этажа выбросили собаку: полиция открыла уголовное дело

В субботу, 27 июля, в полицию поступило сообщение, что из окна одной из многоэтажек в Хмельницком выбросили собаку. К сожалению, в результате этого животное погибло.

Работники полиции открыли уголовное производство по факту жестокого обращения с собакой. Об этом в комментарии Общественному рассказала начальница сектора коммуникации главного управления Национальной полиции в Хмельницкой области Инна Глега.

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В Хмельницком выбросили собаку из многоэтажки

По информации Глеги, инцидент произошел 27 июля около 23:40 по улице Пилотской.

Очевидцы сообщили правоохранителям, что житель многоэтажки выбросил собаку из окна 9 этажа, в результате чего животное погибло

– сообщила женщина.

По ее словам, тело собаки изъяли для проведения экспертиз.

Известно, что сейчас следователи открыли уголовное производство по факту жестокого обращения с животными. Также работники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия.