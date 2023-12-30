Предшествовали этому сообщения от Воздушных сил. В роде войск отметили, что "Шахеды" улетают на Староконстантинов.
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Россияне атакуют Хмельнитчину "Шахедами"
О взрывах в Хмельницкой области сообщили корреспонденты Суспильного в 00:10 30 декабря. Обратим внимание, что сейчас в регионе звучит воздушная тревога. Поэтому не покидайте укрытий, чтобы уберечься от угрозы.
Предшествовали этому несколько предупреждений от Воздушных сил ВСУ. Так, в 23:51 отметили, что "Шахеды" в Хмельницкой области двигаются в направлении Староконстантинова.
А в 00:08 30 декабря Воздушные силы отметили, что еще одна группа дронов-камикадзе летит по территории Винницкой области в направлении Хмельницкой.
Обратим внимание, что воздушная тревога в Хмельницкой области была объявлена в 23:05. По состоянию на 00.20 отбоя воздушной тревоги нет. Следовательно, призываем вас помнить о собственной безопасности. Находитесь в укрытиях, пока не будет объявления об отбое.
Заметим, что поздним вечером "Шахедами" атаковали не только Хмельнитчину. Как отметил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в 23:04, областной центр под атакой оккупантов.
Город под плотным огнем русских оккупационных войск. Оставайтесь в безопасных местах!
– призвал он.
Самая массированная атака с воздуха
- Как отметили в Воздушных силах ВСУ, 29 декабря удалось уничтожить 114 из 158 воздушных целей, запущенных Россией.
- Из них – 36 "Шахедов", запущенных врагом. Также враг атаковал не менее 90 ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55.
- Кроме того, россияне ударили восемью крылатыми ракетами Х-22/Х-32.
- Еще зафиксировали 14 ракет, летевших по баллистической траектории. Речь идет о С-300/С-400/ "Искандер-М" из оккупированного Крыма, Курской и Белгородской областей.
- Для атаки использовали также еще пять МиГ-31К, из которых запустили 5 аэробалистических ракет "Кинжал" из Астраханской области.
- Выпустили из тактической авиации Су-35 4 противорадиолокационные ракеты Х-31П и одну Х-59.
- Что касается уничтоженных воздушных целей, то говорится о 27 "Шахедах" и 87 крылатых ракетах Х-101/Х-555/Х-55.