Предшествовали этому сообщения от Воздушных сил. В роде войск отметили, что "Шахеды" улетают на Староконстантинов.

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Россияне атакуют Хмельнитчину "Шахедами"

О взрывах в Хмельницкой области сообщили корреспонденты Суспильного в 00:10 30 декабря. Обратим внимание, что сейчас в регионе звучит воздушная тревога. Поэтому не покидайте укрытий, чтобы уберечься от угрозы.

Предшествовали этому несколько предупреждений от Воздушных сил ВСУ. Так, в 23:51 отметили, что "Шахеды" в Хмельницкой области двигаются в направлении Староконстантинова.

А в 00:08 30 декабря Воздушные силы отметили, что еще одна группа дронов-камикадзе летит по территории Винницкой области в направлении Хмельницкой.

Обратим внимание, что воздушная тревога в Хмельницкой области была объявлена в 23:05. По состоянию на 00.20 отбоя воздушной тревоги нет. Следовательно, призываем вас помнить о собственной безопасности. Находитесь в укрытиях, пока не будет объявления об отбое.

Заметим, что поздним вечером "Шахедами" атаковали не только Хмельнитчину. Как отметил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в 23:04, областной центр под атакой оккупантов.

Город под плотным огнем русских оккупационных войск. Оставайтесь в безопасных местах!

– призвал он.

Самая массированная атака с воздуха