Передували цьому повідомлення від Повітряних сил. У роді військ зазначили, що "Шахеди" летять на Старокостянтинів.

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Росіяни атакують Хмельниччину "Шахедами"

Про вибухи на Хмельниччині повідомили кореспонденти Суспільного о 00:10 30 грудня. Звернімо увагу, що на цей момент у регіоні лунає повітряна тривога. Тому не покидайте укриттів, щоб вберегтися від загрози.

Передували цьому кілька попереджень від Повітряних сил ЗСУ. Так, о 23:51 зазначили, що "Шахеди" на Хмельниччині рухаються у напрямку Старокостянтинова.

А о 00:08 30 грудня Повітряні сили зазначили, що ще одна група дронів-камікадзе летить територією Вінницької області у напрямку Хмельницької.

Звернімо увагу, що повітряну тривогу у Хмельницькій області оголосили о 23:05. Станом на 00:20 відбою повітряної тривоги немає. Відтак, закликаємо вас пам'ятати про власну безпеку. Перебувайте в укриттях доти, поки не буде оголошення про відбій.

Зауважимо, що пізно ввечері "Шахедами" атакували не лише Хмельниччину. Як зазначив глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін о 23:04, обласний центр під атакою окупантів.

Місто під щільним вогнем російських окупаційних військ. Залишайтеся у безпечних місцях!

– закликав він.

Наймасованіша атака з повітря