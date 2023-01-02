Об этом 24 каналу рассказала корреспондентка из Харькова Анна Черненко. По ее словам, светофоры в городе работают преимущественно на больших перекрестках и это едва ли не единственный источник освещения в темное время суток.

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Повязки спасают жизнь

Волонтеры из харьковской волонтрской организации "Несокрушимый Харьков" сшили тысячи светоотражающих повязок для одежды и раздали горожанам.

При мирной жизни казалось бы обычная, банальная акция, но действительно это сейчас очень важно в городе. У нас с первого вечера полномасштабного вторжения на улицах очень темно, освещение выключено полностью,

– отметила Анна Черненко.

Повязки сшили в самом Харькове, несмотря на блекауты и постоянные отключения света. Волонтер организации София Баражник рассказала, что повязки раздали пешеходам, а для детей изготовили специальные повязки меньшего размера.

"Мы сегодня с собой взяли их 3000 штук. На человека 2 повязки, на обе руки, то есть полторы тысячи человек будут уже видны на дорогах", – рассказала София Баражник.

В Харькове волонтеры раздали пешеходам светоотражающие повязки: смотрите видео

Волонтеры отметили, что водителям очень сложно увидеть пешеходов, поэтому решили обеспечить людей настолько, насколько смогли. О своем опыте вождения в вечернее время рассказала и руководительница организации Мария Зайцева.

Мне, как водителю хотелось выйти из машины и перемотать полностью человека, потому что мы его видим за 2 метра, так это гололедицы еще нет,

– отметила волонтер.

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