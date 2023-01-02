Про це 24 Каналу розповіла кореспондентка з Харкова Анна Черненко. За її словами, світлофори у місті працюють переважно на великих перехрестях і це є чи не єдиним джерелом освітлення у темну пору доби.

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Пов'язки рятують життя

Волонтери з харківської волонтерської організації "Незламний Харків" пошили тисячі світловідбиваючих пов’язок для одягу та роздали містянам.

За мирного життя здавалося б звичайна, банальна акція, але дійсно це зараз надзвичайно важливо в місті. У нас з першого вечора повномасштабного вторгнення на вулицях дуже темно, освітлення вимкнено повністю,

– зазначила Анна Черненко.

Пов’язки зшили у самому Харкові попри блекаути та постійні відключення світла. Волонтерка організації Софія Баражник розповіла, що пов’язки роздали пішоходам, а для дітей виготовила спеціальні пов’язки меншого розміру.

"Ми сьогодні з собою взяли їх 3000 штук. На людину 2 пов’язки, на обидві руки, тобто півтори тисячі людей буде вже видно на дорогах", – розповіла Софія Баражник.

У Харкові волонтери роздали пішоходам світловідбиваючі пов’язки: дивіться відео

Волонтери зазначили, що водіям дуже складно побачити пішоходів, а тому вирішили забезпечити людей настільки, наскільки змогли. Про свій досвід керування авто у вечірній час розповіла й керівниця організації Марія Зайцева.

Мені, як водію хотілось вийти з машини й перемотати повністю людину, тому що ми її бачимо за 2 метри, так це ожеледиці ще немає,

– зазначила волонтерка.

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