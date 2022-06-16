В Хрустальном в Луганской области взорвался склад боеприпасов россиян

Жители оккупированного Хрустального в Луганской области сообщают о мощном взрыве, который произошел, предварительно, на складе боеприпасов.

Видео с места происшествия сразу начали распространяться по сети. На кадрах видны густые клубы дыма, поднимающиеся в небо.

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Заметим, что Хрустальный раньше назывался Красный Луч. В настоящее время город находится под оккупацией россиян. Захватчики разместили там склад с боеприпасами.