В Хрустальном в Луганской области взорвался склад боеприпасов россиян
16 июня 2022 , 20:41Читати новину українською
Источник:телеграм-канал "Риа-Мелитополь"
Жители оккупированного Хрустального в Луганской области сообщают о мощном взрыве, который произошел, предварительно, на складе боеприпасов.
Видео с места происшествия сразу начали распространяться по сети. На кадрах видны густые клубы дыма, поднимающиеся в небо.
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Заметим, что Хрустальный раньше назывался Красный Луч. В настоящее время город находится под оккупацией россиян. Захватчики разместили там склад с боеприпасами.