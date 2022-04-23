Цинизм и жестокость рашистов прокомментировал в телеграмме глава Офиса Президента Андрей Ермак.
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Он подчеркнул, что Благодатный огонь сошел в Иерусалиме во имя добра, пока российские военные бомбили Украину.
Россияне бомбят украинские города. Перед Пасхой. Еще раз демонстрируя, что для них нет ничего святого. Но добро победит. Украина победит,
– написал Ермак.
Напомним, что традиционное ежегодное восхождение Благодатного огня ждали миллионы людей по всему миру. В этом году в Храм Воскресения Христова допустили только 1,5 тысяч человек.
В Иерусалиме взошел Благодатный огонь: смотрите видео