Ежегодная торжественная церемония состоялась в Храме Воскресения Христова. На нее в 2022 году допустили всего 1,5 тысячи человек.

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Что известно о схождении Благодатного огня

После схождения огня Иерусалимский Патриарх раздал святыню, чтобы зажечь от нее 33 свечи. Огонь символизирует Воскресение Христово.

Отметим, что схождение Благодатного огня происходит в разное время, чаще всего – с 12:00 до 16:00.

Схождение Благодатного огня: смотрите видео

Заметим, что угроза от России возможна в любое время, даже на Пасху. Поэтому украинцев призывают быть очень осторожными и соблюдать комендантские часы.