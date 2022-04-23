Щорічна урочиста церемонія відбулася у Храмі Воскресіння Христового. На неї у 2022 році допустили лише 1,5 тисячі людей.

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Що відомо про сходження Благодатного вогню

Після сходження вогню Єрусалимський Патріарх роздав святиню, аби запалити від неї 33 свічки. Вогонь символізує Воскресіння Христа.

Відзначимо, що сходження Благодатного вогню трапляється в різний час, найчастіше – з 12:00 до 16:00.

Сходження Благодатного вогню: дивіться відео



Зауважимо, що загроза від Росії можлива в будь-який час, навіть на Великдень. Тому українців закликають бути дуже обережними і дотримуватися комендантської години.​