Цинізм і жорстокість рашистів прокоментував у своєму телеграмі очільник Офісу Президента Андрій Єрмак.

До теми В Єрусалимі зійшов Благодатний вогонь: вражаюче відео

Він наголосив, що Благодатний вогонь зійшов в Єрусалимі в ім'я добра, поки російські військові бомбили Україну.

Росіяни бомблять українські міста. Перед Великоднем. Вкотре демонструючи, що для них немає нічого святого. Та добро переможе. Україна переможе,

– написав Єрмак.

Нагадаємо, що традиційне щорічне сходження Благодатного вогню чекали мільйони людей по цілому світу. Цьогоріч у Храм Воскресіння Христового допустили лише 1,5 тисячі людей.

Важливо! Загроза від Росії можлива в будь-який час, навіть на Великдень. Тому українців закликають бути дуже обережними і дотримуватися комендантської години.​

В Єрусалимі зійшов Благодатний вогонь: дивіться відео