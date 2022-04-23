Цинізм і жорстокість рашистів прокоментував у своєму телеграмі очільник Офісу Президента Андрій Єрмак.
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Він наголосив, що Благодатний вогонь зійшов в Єрусалимі в ім'я добра, поки російські військові бомбили Україну.
Росіяни бомблять українські міста. Перед Великоднем. Вкотре демонструючи, що для них немає нічого святого. Та добро переможе. Україна переможе,
– написав Єрмак.
Нагадаємо, що традиційне щорічне сходження Благодатного вогню чекали мільйони людей по цілому світу. Цьогоріч у Храм Воскресіння Христового допустили лише 1,5 тисячі людей.
В Єрусалимі зійшов Благодатний вогонь: дивіться відео