После обеда 15 апреля в храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь. Это ежегодная торжественная церемония, символизирующая нерукотворный свет Воскресения Христова.
К теме Восхождение Благодатного огня-2023: онлайн-трансляция из Иерусалима
В Иерусалиме взошел Благодатный огонь: смотрите видео
На видео можно увидеть, как православные верующие встречают Благодатный огонь в 2023 году. Они радуются, что это случилось, ведь по легенде, если Благодатный огонь не сойдет, то начнется Второе пришествие Иисуса Христа и конец всего живого.
Также на кадрах видно, как священнослужитель зажигает свечи, чтобы передать огонь дальше. Полиция пытается сдержать нетерпеливых верующих, которые хотят прикоснуться к святыне самостоятельно. В храме раздается праздничный звон и шум людей.
Скоро огонь развезут по странам
Свечи и лампады, зажженные у храма, православные епархии развезут дальше по всему миру.
Отметим, что в нынешнем году израильская полиция существенно ограничила присутствие верующих в храме Гроба Господня. Внутри может находиться не более 1800 человек, а на территории здания – до 1200. Такие ограничения правоохранители применили в целях безопасности верующих. Также власти Израиля закрыли Храмовую гору для иудеев и туристов-немусульман до конца Рамадана, который продлится до 21 апреля.
Заметим, что в прошлые годы церемонию восхождения Благодатного огня посещали до 10 тысяч человек.
Как праздновать Пасху в Украине
Почти в каждые области Украины, за исключением Закарпатской, ночью длится комендантский час – на Пасху его не будут отменять. В комендантский час запрещено находиться на улице и в общественных местах и перемещаться по транспорту или пешком без спецпропуска.
Однако некоторые приходы, в том числе и на Киевщине, решили, что ночную службу будут проводить. Это не запрещено. Единственное условие для священников и верующих – не покидать помещение церквей и храмов до окончания комендантского часа. Однако если начнется воздушная тревога, можно и даже необходимо выйти на улицу, чтобы перейти к ближайшему укрытию.