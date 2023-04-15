После обеда 15 апреля в храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь. Это ежегодная торжественная церемония, символизирующая нерукотворный свет Воскресения Христова.

К теме Восхождение Благодатного огня-2023: онлайн-трансляция из Иерусалима

В Иерусалиме взошел Благодатный огонь: смотрите видео

На видео можно увидеть, как православные верующие встречают Благодатный огонь в 2023 году. Они радуются, что это случилось, ведь по легенде, если Благодатный огонь не сойдет, то начнется Второе пришествие Иисуса Христа и конец всего живого.

Также на кадрах видно, как священнослужитель зажигает свечи, чтобы передать огонь дальше. Полиция пытается сдержать нетерпеливых верующих, которые хотят прикоснуться к святыне самостоятельно. В храме раздается праздничный звон и шум людей.

Скоро огонь развезут по странам

Свечи и лампады, зажженные у храма, православные епархии развезут дальше по всему миру.

Отметим, что в нынешнем году израильская полиция существенно ограничила присутствие верующих в храме Гроба Господня. Внутри может находиться не более 1800 человек, а на территории здания – до 1200. Такие ограничения правоохранители применили в целях безопасности верующих. Также власти Израиля закрыли Храмовую гору для иудеев и туристов-немусульман до конца Рамадана, который продлится до 21 апреля.

Заметим, что в прошлые годы церемонию восхождения Благодатного огня посещали до 10 тысяч человек.

Как праздновать Пасху в Украине

Почти в каждые области Украины, за исключением Закарпатской, ночью длится комендантский час – на Пасху его не будут отменять. В комендантский час запрещено находиться на улице и в общественных местах и ​​перемещаться по транспорту или пешком без спецпропуска.