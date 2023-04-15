Після обіду 15 квітня у храмі Гробу Господнього в Єрусалимі зійшов Благодатний вогонь. Це щорічна урочиста церемонія, яка символізує нерукотворне світло Воскресіння Христового.

До теми Сходження Благодатного вогню-2023: онлайн-трансляція з Єрусалиму

У Єрусалимі зійшов Благодатний вогонь: дивіться відео

На відео можна побачити, як православні віряни зустрічають Благодатний вогонь у 2023 році. Вони радіють, що це трапилось, адже за легендою якщо Благодатний вогонь не зійде, то розпочнеться Друге пришестя Ісуса Христа і кінець всього живого.

Також на кадрах видно, як священнослужитель запалює свічки, аби передати вогонь далі. Натомість поліція намагається стримати нетерплячих вірян, які хочуть доторкнутись до святині самостійно. У храмі лунають святковий дзвін та галас людей.

Скоро вогонь розвезуть по країнах

Свічки та лампади, запалені біля храму, православні єпархії розвезуть далі по всьому світу.

Зауважимо, що цьогоріч ізраїльська поліція суттєво обмежила присутність вірян у храмі Гробу Господнього. Всередині може перебувати не більше 1 800 людей, а на території будівлі – до 1200. Такі обмеження правоохоронці застосували задля безпеки вірян. Також влада Ізраїлю закрила Храмову гору для іудеїв і туристів-немусульман до кінця Рамадану, який триватиме до 21 квітня.

Зауважимо, що у минулі роки церемонію сходження Благодатного вогню відвідували до 10 тисяч людей.

Як святкуватимуть Великдень в Україні

Майже в кожні області України, за винятком Закарпатської, вночі триває комендантська година – на Великдень її не скасовуватимуть. В комендантську годину заборонено перебувати на вулиці та у громадських місцях й переміщатися транспортом або пішки без спецперепустки.

Проте деякі парафії, зокрема і на Київщині, вирішили, що нічну службу таки проводитимуть. Це не заборонено. Єдина умова для священників та вірян – не покидати приміщення церков та храмів до закінчення комендантської години. Однак, якщо розпочнеться повітряна тривога, можна та навіть необхідно вийти на вулицю, щоб перейти до найближчого укриття.