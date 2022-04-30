В Брюсселе уже была обработана часть документов, которые передала Украина. Работу украинских властей оценили высоко. Об этом вице-премьер по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина заявила в эфире общенационального телемарафона.

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Уже в июне Украина может получить статус кандидата

Сейчас в Брюсселе работают над опросником, который заполнила и передала Украина. Ольга Стефанишина отметила, что в Евросоюзе высоко оценили работу украинской стороны с документами, касающимися политической составляющей, демократических институтов, прав человека и реформ.

До конца следующей недели, по словам Стефанишиной, Украина намерена передать Евросоюзу книгу нашей государственности.

Ольга Стефанишина подчеркнула, что Украина рассчитывает на получение статуса кандидата в члены ЕС уже в июне.

Мы рассчитываем, что когда лидеры ЕС снова соберутся в июне этого года, будет принято решение о предоставлении Украине статуса кандидата,

– заявила Стефанишина.

Вице-премьер отметила, что сейчас продолжаются переговоры с разными странами Евросоюза. Стефанишина подчеркнула, что сейчас происходит серьезный перелом, поэтому те страны, которые скептически относились или относятся к европейской перспективе Украины, изменят свою позицию.

Украина на пути к ЕС

28 февраля президент Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в Европейский Союз.

Во время своего визита в Киев президент Еврокомиссии Урсула фор дер Ляйен передала Зеленскому опросник кандидата на членство в Евросоюзе.

18 апреля Украина отправила заполненную первую часть опросника.

По словам министра экономики Юлии Свириденко, наше государство рассчитывает на членство в Евросоюзе до 2024 года.

Кстати, вслед за Украиной заявки на членство в ЕС подали Молдова и Грузия.

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