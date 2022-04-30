У Брюсселі вже обробили частину документів, які передала Україна. Роботу української влади оцінили високо. Про це віцепрем'єрка з питань євроінтеграції Ольга Стефанішина заявила в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

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Уже в червні Україна може отримати статус кандидата

Зараз у Брюселі працюють над опитувальником, який заповнила та передала Україна. Ольга Стефанішина зазначила, що у Євросоюзі високо оцінили роботу української сторони з документами, які стосуються політичної складової, демократичних інституцій, прав людини та реформ.

До кінця наступного тижня, за словами Стефанішиної, Україна планує передати Євросоюзу книгу нашої державності.

Ольга Стефанішина наголосила, що Україна розраховує на отримання статусу кандидата в члени ЄС уже в червні.

Ми розраховуємо, що коли лідери ЄС знову зберуться в червні цього року, буде прийняте рішення про надання Україні статусу кандидата,

– заявила Стефанішина.

Віцепрем'єрка зазначила, що зараз тривають переговори з різними країнами Євросоюзу. Стефанішина підкреслила, що зараз відбувається серйозний злам, тому ті країни, які скептично ставилися або ставляться до європейської перспективи України, змінять свою позицію.

Україна на шляху до ЄС

28 лютого президент Володимир Зеленський підписав заявку на вступ України до Європейського Союзу.

Під час свого візиту до Києва, президентка Єврокомісії Урсула фор дер Ляєн передала Зеленському опитувальник кандидата на членство в Євросоюзі.

18 квітня Україна відправила заповнену першу частину опитувальника.

За словами міністерки економіки Юлії Свириденко, наша держава розраховує на членство в

Євросоюзі до 2024 року.

Євросоюзі до 2024 року. До слова, услід за Україною заявки на членство в ЄС подали Молдова та Грузія.

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