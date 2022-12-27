В Индии агрессивный дикий леопард напал на местных жителей: среди пострадавших – дети

В индийском городе Джорхат на людей напал агрессивный дикий леопард. В результате нападения животного пострадали по меньшей мере 15 человек.

Инцидент произошел в индийском штате Ассам. Значительная часть случаев нападения агрессивного леопарда произошла в районе кампуса Исследовательского института тропических лесов на окраине города Джорхат.

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Животное пытаются поймать

Из-за нападения леопарда пострадали работники лесного хозяйства. Также среди пострадавших есть женщины и дети. Представители лесного департамента предполагают, что леопард пришел в кампус в поисках пищи из соседнего заповедника дикой природы Гиббон.

Сейчас работники лесного хозяйства пытаются поймать агрессивное животное.

Животное стало очень агрессивным. Мы расставили ловушки внутри кампуса, чтобы пленить ее. Прилагаем усилия, чтобы ее отследить,

– отметил представитель администрации Джорхат Ранджит Конвар.

Агрессивный леопард нападает на людей: смотрите видео

В одном из индийских деревень напились слоны

В ноябре в деревне Салипада в восточном штате Одиша в Индии стадо из 24 слонов нашло горшки с ликером с цветками дерева мадуки длинные. Банки с этим напитком оставляют в джунглях для брожения в глиняных горшках.

Когда жители села пришли в джунгли, чтобы забрать готовый напиток, то увидели, что все кувшины разбиты, а на лужайке лежит более двух десятков слонов. 15 взрослых слонов и 9 слонят выпили весь ликер и заснули. Однако сон был настолько крепким, что никто их разбудить не мог.

Поэтому на место происшествия пришлось вызвать сотрудников охраны дикой природы, которые пробуждали животных, ударяя в барабаны. Слоны все-таки проснулись, однако, очевидно, как и бывает после употребления алкоголя у людей, им было плохо. Они медленно поднялись и вернулись в лес.