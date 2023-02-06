Однако, по сообщениям государственных СМИ Ирана, есть ряд заключенных, которые не подпадают под амнистию. Например те, кого режим приговорил к смертной казни.

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Кто не подпадает под амнистию

В первую очередь, государственные иранские СМИ сообщили, что под амнистию не будут подпадать многочисленные заключенные, имеющие двойное гражданство. Кроме того, приговоренные к смертной казни за участие в протестах также не подпадают под объявленную амнистию. Хаменеи также не собирается реабилитировать по меньшей мере 4 человек, которых уже казнили из-за повешения.

Также под амнистию не подпадают те, кого обвиняют в шпионаже, в участии во враждебных стране группах, в умышленном убийстве и нанесении телесных повреждений и уничтожении государственного имущества.

Однако для амнистии заключенные должны раскаяться и письменно подтвердить, что в будущем больше не будут совершать нарушений, за которые были заключены.

Следует отметить, что по данным информационного агентства активистов HRANA, за время протестов в Иране задержали около 20 000 человек. Правозащитные организации отмечают, что около 500 человек убили во время столкновений, из них 70 несовершеннолетних. Кроме того, 4 заключенных уже были казнены, однако смертный приговор грозит еще по меньшей мере сотне человек.

Напомним, что протесты в Иране вспыхнули после убийства 22-летней Махсы Амини представителями полиции нравственности за якобы неправильное ношение хиджаба. Митинги переросли в столкновения с силовиками в ряде регионов страны. Однако после массовых задержаний и первых казней протесты стали менее масштабными.