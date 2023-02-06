Однак за повідомленнями державних ЗМІ Ірану, є низка категорій ув'язнених, які не підпадають під амністію. Наприклад ті, кого режим засудив до страти.

Цікаво Завдали ударів з 4 боків: чи був завод з виробництва Shahed-136 ціллю атаки по Ірану

Хто не підпадає під амністію

Найперше, державні іранські ЗМІ повідомили, що під амністію не підпадатимуть численні ув'язнені, у яких є подвійне громадянство. Крім того, засуджені до смертної кари за участь у протестах так само не підпадають під оголошену амністію. Хаменеї також не збирається реабілітовувати щонайменше 4 осіб, яких уже стратили через повішання.

Також під амністію не підпадають ті, кого звинувачують у шпигунстві, в участі у ворожих країні групах, в умисному вбивстві й завданні тілесних ушкоджень та знищенні державного майна.

Однак для амністії ув'язнені повинні розкаятися та письмово підтвердити, що більше не скоюватимуть порушень, за які були ув'язнені, у майбутньому.

Варто відзначити, що за даними інформаційного агентства активістів HRANA, за час протестів в Ірані затримали близько 20 000 осіб. Правозахисні організації зазначають, що близько 500 людей вбили під час сутичок, черед них 70 неповнолітніх. Крім того, 4 ув'язнених уже були страчені, однак смертний вирок загрожує ще щонайменше сотні осіб.

Нагадаємо, що протести в Ірані спалахнули після вбивства 22-річної Махси Аміні представниками поліції моральності за нібито неправильне носіння хіджабу. Мітинги переросли у сутички з силовиками у низці регіонів країни. Однак після масових затримань та перших страт протести стали менш масштабними.