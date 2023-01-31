Об этом 24 Каналу рассказал журналист израильского аналитического портала "Подробности" Роман Янушевский. По его словам, судя по разным сообщениям, израильские структуры считают операцию достаточно успешной.
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Впрочем, пока не следует утверждать, что завод по производству Shahed-136 был целью беспилотников. Сейчас естьнесколько предположений, но стоит дождаться более-менее точной информации.
Как отметил Янушевский, исполнители этой операции четко продемонстрировали – как бы там не шифровались, израильская разведка знает о местоположении секретных объектов в Иране, где производят оружие. Конечно, если эти удары нанесла израильская разведка, о чем официально никто не сообщал.
Я предполагаю, что здесь могло быть сотрудничество между израильскими и украинскими спецслужбами, учитывая серьезное сближение между Россией и Ираном. А Иран – стратегический противник Израиля на протяжении как минимум последних двух десятилетий. Допускаю, что мы действительно наблюдаем неафишированное сближение Израиля и Украины в плане разведки и силовых структур,
– считает Янушевский.
Был ли завод по производству Shahed-136 целью во время ударов по Ирану: смотрите видео
Может ли Израиль передать Украине оружие
Как отметил Янушевский, насчет передачи оружия от Израиля идет очень тонкая дипломатическая игра. С самого начала конфликта там придерживаются определенной "золотой середины" – оружие не дают, но готовят гуманитарную помощь. Также много разных вещей банально никто не афиширует.
Если говорить о политике на дипломатическом уровне, то ситуация очень сложна для израильского руководства на фоне противодействия Ирану. Сейчас, как мы видим, Россия сближается с Ираном, что все больше отдаляет ее от Израиля. Это хорошо для Украины и украинско-израильских отношений,
– отметил Янушевский.
По его мнению, на этом этапе не следует ожидать передачи оружия из Израиля. Однако вполне реально, что страна и дальше будет поставлять бронежилеты и разную другую амуницию, которая помогает на поле боя.
Также многие разные инициативы идут от обычных граждан Израиля. В Украину едут как кинологи, так и местные психологи, медики, волонтеры и т.д.
Взрывы в Иране: коротко
- В ночь на 29 января на различных крупных промышленных предприятиях в Иране, работающих для местного минобороны, случились взрывы. Известно, что туда попали беспилотники.
- Издание WSJ предполагает, что эта атака могла организовать израильская спецслужба "Моссад". Там якобы преследовали цель атаковать объект Министерства обороны в Исфахане в центральной части Ирана.
- В Jerusalem Post отметили, что атака дронами на иранские склады оружия имела феноменальный успех. Однако в Иране утверждают, что нападение было неудачным.