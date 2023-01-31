Такое мнение озвучило издание WSJ. Там отметили, что "Моссад" преследовал цель атаковать объект Министерства обороны в Исфахане в центральной части Ирана.

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Для этого Израиль нанес 4 удара по разным районам. Спутниковые фотографии показали, что крыша объекта получила незначительные повреждения, но люди назвали миссию успешной, не уточняя подробностей.

Эти показания противоречат заявлениям иранских официальных лиц, утверждающих, что система ПВО страны отразила попытку нападения на склад боеприпасов, нанесшую минимальный ущерб.

Обратите внимание! Атака стала очередной главой в долгосрочном конфликте между Израилем и Ираном, в котором Израиль использует саботаж, убийства и удары беспилотников, чтобы нанести вред ядерной программе Ирана и его потенциалу по созданию обычных вооружений, а Иран вооружает ополченцев вдоль израильских границ.

СМИ говорят, что атакуемый в воскресенье объект Министерства обороны был объектом по производству оружия. Он расположен через дорогу от объекта, принадлежащего Иранскому центру космических исследований, на который США наложили санкции за работу над иранской программой баллистических ракет.

Добавим, что удар Израиля, который руководство страны не признало публично, был положительно воспринят в Украине. Россия ведь использовала иранские беспилотники для атак на гражданскую инфраструктуру нашей страны.

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– написал советник Михаил Подоляк.

Атака беспилотников непосредственно предшествовала визиту на Ближний Восток госсекретарю США Энтони Блинкена. Он отказался комментировать именно эту атаку, когда его спросили журналисты.

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