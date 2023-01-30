Свою позицию чиновник озвучил на встрече с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Обещание он сделал на фоне атаки беспилотников в Иране

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Мы не позволим ему иметь ядерное оружие и возможность его запустить,

– заявил чиновник.

Нетаньяху заявил, что Израиль сделает все, не только чтобы помешать Ирану разработать ядерное оружие, но и средства, позволяющие ему запустить такое оружие.

По его словам, уже есть определенные договоренности о том, что этот режим не получит ядерное оружие.

Наша и моя политика состоит в том, чтобы сделать все, что в силах Израиля, чтобы помешать Ирану получить ядерное оружие и возможность его запустить. Тот факт, что мы и США работаем вместе, очень важен,

– подчеркнул Нетаньяху.

США будут поддерживать безопасность Израиля

Блинкен также затронул иранскую проблему, повторив обещание президента Джо Байдена поддерживать безопасность Израиля.

"Мы согласны с тем, что Иран никогда не должен иметь ядерное оружие, и мы обсудили углубление сотрудничества в борьбе с попытками Ирана нанести ущерб стабильности в регионе и за его пределами", – сказал он.

Кроме того, госсекретарь упомянул об иранской помощи России и отметил, что это действительно подчеркивает необходимость помощи Украине.

Зверства со стороны России лишь подчеркивают важность предоставления поддержки Украине во всех ее потребностях - в гуманитарной, экономической и оборонной сферах, пока она смело защищает своих людей и право на существование,

– заявил Блинкен.

При этом во время совместной пресс-конференции с главой МИД Израиля Эли Коэном Блинкен отметил, что США ценят гуманитарную помощь Украине от Израиля.