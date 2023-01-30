Свою позицію урядовець озвучив на зустрічі з державним секретарем США Ентоні Блінкеном. Обіцянку він зробив на фоні атаки безпілотників в Ірані.

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Ми не дозволимо йому мати ядерну зброю та можливість її запустити,

– заявив чиновник.

Нетаньяху заявив, що Ізраїль зробить все, не тільки щоб завадити Ірану розробити ядерну зброю, але й засоби, які б дозволили йому запустити таку зброю.

За його словами, уже є певні домовленості про те, що цей режим не отримає ядерної зброї.

Наша та моя політика полягає в тому, щоб зробити все, що в силах Ізраїлю, щоб перешкодити Ірану отримати ядерну зброю і можливість її запустити. Той факт, що ми та США працюємо разом, дуже важливий,

– наголосив Нетаньягу.

США підтримуватимуть безпеку Ізраїлю

Блінкен також торкнувся іранської проблеми, повторивши обіцянку президента Джо Байдена підтримувати безпеку Ізраїлю.

"Ми згодні з тим, що Іран ніколи не повинен мати ядерну зброю, і ми обговорили поглиблення співпраці у боротьбі зі спробами Ірану завдати шкоди стабільності в регіоні та за його межами", – сказав він.

Крім того, держсекретар згадав про іранську допомогу Росії і зазначив, що це насправді підкреслює на необхідності допомоги Україні.

Звірства з боку Росії лише наголошують на важливості надання підтримки Україні у всіх її потребах - у гуманітарній, економічній та оборонній сферах, поки вона сміливо захищає своїх людей і право на існування,

– заявив Блінкен.

При цьому під час спільної пресконференції з головою МЗС Ізраїлю Елі Коеном Блінкен зазначив, що США цінують гуманітарну допомогу Україні від Ізраїлю.