Таку думку озвучило видання WSJ. Там зазначили, що "Моссад" мав на меті атакувати об'єкт Міністерства оборони в Ісфахані в центральній частині Ірану.

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Для цього Ізраїль завдав 4 удари по різних районах. Супутникові фотографії показали, що дах об'єкта отримав незначні пошкодження, але люди назвали місію успішною, не уточнюючи подробиць.

Ці свідчення суперечать заявам іранських офіційних осіб, які стверджують, що система ППО країни відбила спробу нападу на склад боєприпасів, яка завдала мінімальної шкоди.

Зверніть увагу! Атака стала черговою главою в довготривалому конфлікті між Ізраїлем та Іраном, в якому Ізраїль використовує саботаж, вбивства і удари безпілотників, щоб завдати шкоди ядерній програмі Ірану і його потенціалу зі створення звичайних озброєнь, а Іран озброює ополченців уздовж ізраїльських кордонів.