В других автомобилях было обнаружено оружие

Детали задержания сообщил мэр Ирпеня Александр Маркушин. По его словам, во время отработки на блокпосте на выезде из Ирпеня в микрорайоне Синергия в одном из автомобилей была обнаружена взрывчатка.

Кстати Самый лучший город, который я видел, – архитектор из Японии разработает мастер-план Ирпеня.

За рулем автомобиля находилась женщина: полиция задержала ее. Кроме того, как сообщил мэр Ирпеня, в других автомобилях были обнаружены наркотические вещества и оружие.

В Ирпене обезвредили взрывчатку / Фото с телеграма Маркушина

На блокпосте в Ирпене обнаружили взрывчатку / Фото с телеграма Маркушина

На блокпосте в Ирпене задержали женщину со взрывчаткой / Фото с телеграма Маркушина

Около 21:50 Александр Маркушин сообщил, что в микрорайоне Синергия обезвредили взрывчатку.

Мировые лидеры посетили Ирпень

Город Ирпень сильно пострадал от российских оккупантов. В результате вторжения российских войск в Ирпень в населенном пункте уничтожено 10 596 домов. Исследователи RebuildUA оценивают ущерб в Ирпене в 25,3 миллиарда гривен:

17,7 миллиарда гривен в жилой застройке;

3,6 миллиарда гривен в социальной инфраструктуре;

2,9 миллиарда гривен в промышленности.

В конце июня ирпенский городской глава Александр Маркушин рассказал, что по результатам встречи с президентом Ассоциации мэров городов Франции и мэром Канн был подписан Меморандум о сотрудничестве. Французские общины помогут восстановить город, уничтоженный из-за российского вторжения.

После деоккупации в Ирпене побывал голливудский актер и режиссер Шон Пенн, а также американец Бен Стиллер.

В середине июня Ирпень посетили премьеры Черногории и Албании, а также лидеры Франции, Германии и Италии – Эммануэль Макрон, Олаф Шольц и Марио Драги соответственно.

Увидеть последствия российской оккупации решили и премьер-министр Люксембурга Ксавье Бетель и президент Индонезии Джоко Видодо. В июле в Ирпень приехал глава правительства Нидерландов Марк Рютте.

Кстати – ВСУ уничтожили два самолета россиян: смотрите видео