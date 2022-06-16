В Ирпене открыли выставку и организовали концерт: MamaRika рассказала о боли от увиденного

В Ирпене открыли выставку "Историческая весна". Также состоялся концерт, на котором выступили MamaRika, Дэвид Аксельрод и Khayat.

Мероприятие 15 июня организовал благотворительный фонд TvoryDoBro. На нем говорилось об украинских женщинах во время войны.

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В Ирпене открыли выставку, посвященную женщине во время войны

В освобожденном от российских оккупантов Ирпене Киевской области открыли благотворительный фотопроект "Историческая весна". В нем приняли участие женщины.



В Ирпене открыли выставку / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Также было общение с психологом по теме "Женщина на войне".



В Ирпене открыли выставку, посвященную украинским женщинам / Фото Валентины Полищук, 24 канал



В Ирпене также общались с психологом о женщинах на войне / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Выставка была открыта на территории уничтоженного оккупантами жилого комплекса "Ирпенские липки".



Выставку в Ирпене открыли возле разрушенного ЖК / Фото Валентины Полищук, 24 канал

MamaRika рассказала, что она решила приехать в Ирпень, потому что не может иначе.



В Ирпене прошла выставка и концерт / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Певица объяснила, что город нужно восстанавливать, ведь люди в нем потеряли дома.

Все мы люди, мы сейчас должны помогать, быть сильными, объединяться и кричать о происходящем.

– объяснила MamaRika.

Добавила также, что ее целью было помочь – хотя бы своим присутствием и песней.



MamaRika выступила в деоккупированном Ирпене / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Певица объяснила, что ей трудно было допеть до конца песен, потому что много проплакала, ведь сердце болит увиденного.

Это место такое (говорится об Ирпене – 24 канал), с такой энергетикой тяжелой. Но сегодня здесь с верой в сердце, с верой в Победу,

– заверила MamaRika.

Также она рассказала, что общалась с девушками, живущими в доме, возле которого была импровизированная сцена для концерта. Они рассказали страшные истории, изменившие их жизнь навсегда. MamaRika объяснила, что на все это нельзя смотреть без слез.



Мероприятие благотворительная организация устроила в освобожденном от оккупантов Ирпене / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Однако певица призвала каждого спросить себя, что он лично сделал для победы. MamaRika заверила, что наши дети должны жить под мирным небом.

Кратко о последних благотворительных концертах

14 апреля "Океан Эльзы" сыграл благотворительный концерт на "Золотых воротах" в Киеве. Концерт назывался "И все будет хорошо". Его транслировали на Пасху.

Через два дня Святослав Вакарчук рассказал, что в рамках этого выступления удалось собрать более 8 миллионов гривен для детей, пострадавших во время войны.

Впоследствии 9 июня в столице Украины состоялся благотворительный концерт "100 дней несокрушимости Украины". На нем выступили PROBASS ∆ HARDI, CHICO & QATOSHI, 100LITSA и MamaRika.

В начале мая также стало известно, что в литовском городе Каунас на стадионе Žalgirio arena выступила Тина Кароль . Она исполнила свои самые громкие и символические хиты – "Вольная", "Украина – это ты". Кроме того, певица вышла на сцену босиком.

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