Украина устанавливает справедливость по отношению к своему культурному наследию. К примеру, скифское золото вернут нашему государству.

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Что известно об украшениях

Ожерелья, браслеты и серьги относятся к греко-скифскому периоду и датируются VIII – IV веками до нашей эры. Эти предметы – культурное наследие Украины, и они даже были экспонированы в одном из музеев, но впоследствии их вывезли за границу, где должны были продать. К преступной сети были привлечены три гражданина Испании и двое граждан Украины.

Важно! Детализацию, какие именно украшения изъяли, подают журналисты Reuters. В полиции не предоставляют фотографии ювелирных изделий.

Как украшения попали за границу

Гражданин Украины, проживавший в Мадриде, продавал ряд золотых украшений из Украины. Поскольку вещи имели большую историческую ценность, это привлекло внимание следователей.

Это изделия, которые не могут быть проданы по обычным легальным каналам, таким как аукционные залы. По этой причине драгоценности были внесены в капитал различных торговых компаний, созданных специально для того, чтобы придать им легальный вид и таким образом облегчить их коммерциализацию группой инвесторов,

– говорится в сообщении испанской полиции.

Первое изделие – золотой пояс с бараньими головами – следователи изъяли в 2021 году. Он хранился в банковском ящике в Мадриде. Эту ценную вещь главный подозреваемый частно продал мадридскому бизнесмену. Правоохранители провели несколько расследований и поняли, что фигуранты имеют другие похожие изделия.

Пояс разместили на выставке в киевском музее (название не указывают), которая проходила в 2009 – 2013 годах.

Но после выставки драгоценности оказались во владении православного священника – он подделал документы на украинском, английском и испанском языках, чтобы выглядело так, будто ювелирные изделия принадлежат Украинской Православной Церкви. Действовал не один. В конце концов, украшения вывезли из Украины контрабандой до мая 2016 года.

Именно этого священника, проживающего в Мадриде, следствие считает главным подозреваемым. Он пытался продать драгоценности с помощью других людей. Пятеро человек были арестованы по подозрению в совершении преступления по отмыванию денег, а 11 золотых изделий изъяты.

Пока предметы изучают в Национальном археологическом музее и Испанском институте культурного наследия. Эксперты оценили их стоимость более чем в 60 миллионов евро.

Испанские правоохранители сотрудничали со Службой безопасности Украины, Офисом атташе по внутренним делам в Болгарии, Украине, Албании, Северной Македонии и на Кипре, а также Управлением международного сотрудничества.

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Украина сотрудничает с зарубежными правоохранителями

Ранее украинская Киберполиция совместно с иностранными коллегами раскрыла хакерскую сеть, действовавшую по всему миру. Преступники шифровали данные на серверах фирм и требовали выкуп в криптовалюте, в случае отказа угрожали обнародовать данные в даркнете.