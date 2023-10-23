Україна встановлює справедливість стосовно своєї культурної спадщини. Наприклад, скіфське золото повернуть нашій державі.

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Що відомо про прикраси

Намиста, браслети і сережки належать до греко-скіфського періоду і датуються VIII – IV століттями до нашої ери. Ці предмети – культурна спадщина України і вони навіть були експоновані в одному з музеїв, але згодом їх вивезли за кордон, де мали продати. До злочинної мережі були залучені троє громадян Іспанії і двоє громадян України.

Важливо! Деталізацію, які саме прикраси вилучили, подають журналісти Reuters. У поліції не надають фотографій ювелірних виробів.

Як прикраси потрапили за кордон

Громадянин України, який мешкав у Мадриді, продавав низку золотих прикрас з України. Оскільки речі мали велику історичну цінність, це привернуло увагу слідчих.

Це вироби, які не можуть бути продані через звичайні легальні канали, такі як аукціонні зали. З цієї причини коштовності були внесені в капітал різних торгових компаній, створених спеціально для того, щоб надати їм легального вигляду і таким чином полегшити їх комерціалізацію групою інвесторів,

– ідеться в повідомленні іспанської поліції.

Перший виріб – золотий пояс із баранячими головами – слідчі вилучили 2021 року. Він зберігався у банківській скриньці в Мадриді. Цю коштовну річ головний підозрюваний приватно продав мадридському бізнесмену. Відтак правоохоронці провели декілька розслідувань і зрозуміли, що фігуранти мають інші схожі вироби.

Пояс розмістили на виставці у київському музеї (назву не вказують), що тривала у 2009 – 2013 роках.

Але після виставки коштовності опинилися у володінні православного священника – він підробив документи українською, англійською та іспанською мовами, щоб виглядало так, ніби ювелірні вироби належать Українській Православній Церкві. Діяв не сам. Зрештою прикраси вивезли з України контрабандою до травня 2016 року.

Саме цього священника, який мешкає у Мадриді, слідство вважає головним підозрюваним. Він намагався продати коштовності за допомогою інших осіб. П'ятьох людей заарештували за підозрою у скоєнні злочину з відмивання грошей, а 11 золотих виробів вилучили.

Наразі предмети вивчають у Національному археологічному музеї та Іспанському інституті культурної спадщини. Експерти оцінили їхню вартість у понад 60 мільйонів євро.

Іспанські правоохоронці співпрацювали зі Службою безпеки України, Офісом аташе з питань внутрішніх справ у Болгарії, Україні, Албанії, Північній Македонії та на Кіпрі, а також Управлінням міжнародного співробітництва.

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Україна співпрацює із закордонними правоохоронцями

Раніше українська Кіберполіція спільно з іноземними колегами розкрила хакерську мережу, що діяла по всьому світу. Злочинці шифрували дані на серверах фірм і вимагали викуп у криптовалюті, у разі відмови погрожували оприлюднити дані в даркнеті.