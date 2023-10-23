Ним виявився уродженець країни-агресорки, який наразі проживає у Києві.

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Ноутбуки та 50 тисяч доларів

Про те, що його пограбували, правоохоронцям розповів житель Ірпеня. Він повідомив, що до його будинку проник невідомий і виніс звідти ноутбуки, золоті прикраси та 50 тисяч доларів.

Незабаром поліція розшукала зловмисника. Це 36-річний уродженець Росії, який проживає в українській столиці, а винаймає житло в Ірпені. Під час обшуків працівники поліції виявили викрадені речі та гроші.

Наразі слідчі встановлюють причетність росіянина до подібних злочинів на території району. Грабіжнику вже повідомили про підозру за фактом викрадення чужого майна, вчиненого в особливо великих розмірах, в умовах воєнного стану, поєднаного з проникненням у житло. Йому "світить" до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Уродженець Росії пограбував будинок в Ірпені / Фото Поліція Київщини

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