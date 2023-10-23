Відповідну заяву озвучив міністр закордонних справ Дмитро Кулеби під час звернення до Світового конгресу українців. За його словами, множинне громадянство зберігатиме та розвиватиме всесвітню українську спільноту.

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Це про майбутнє України та українства. Тому одним з елементів державної політики спрямованої на збереження і розвиток всесвітньої української спільноти має стати множинне громадянство,

– заявив Кулеба.

Він наголосив, що у цьому питанні слід керуватися "не страхом роздачі чужих паспортів в Україні, а силою українського паспорта в Україні та у світі".

Вступ України до ЄС

Ба більше, міністр зазначив, що після вступу України до Євросоюзу українські паспорти матимуть такий самий статус, як і документи сусідніх європейських держав.

"Маємо прийняти як доконаний факт, що зі вступом України до Євросоюзу паспорти України матимуть такий самий статус, як і паспорти сусідніх європейських держав", – наголосив Кулеба.

Виключення у питанні подвійного громадянства

Він виступив за відкриття можливості для мільйонів українців за кордоном зберігати свій український паспорт або отримати його. Водночас зазначив, що політика має втілюватися розумно.

Поступово, починаючи з дружніх країн-союзниць. І звісно, будь-яке подвійне громадянство з державою-агресором чи недружніми країнами має бути заборонене,

– підсумував міністр.

Довідка. Згідно зі статтею 4 Конституції України, в Україні існує єдине громадянство.

У Раду уже вносили законопроєкт про множинне громадянство