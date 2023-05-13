После адской жары в Испании внезапно выпал снег

На севере Испании преобладает океанический климат с умеренными температурами зимой и летом. Однако нынешняя весна в стране удивляет.

Ведь в некоторых районах северной Испании несколько месяцев царила погода, скорее напоминавшая лето, чем весну. В это время преобладали высокие температуры, а с неба не шел дождь.

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Зима в конце весны

12 мая, когда вот-вот должен начаться пляжный сезон, в некоторых северных районах страны сладкого вина и ласкового солнца выпал снег. Так, удивляться не летним осадкам пришлось испанцам в Ла-Райя, горном районе Астурии на севере государства.

На Востоке, в средиземноморских частях Испании, в частности, в Каталонии и Валенсии, выпал град и сильный дождь. И это при том, что в регионе месяцами не было ни одной капли осадков.

В Испании выпал снег: видео

Перед снегопадом была жара

Стоит отметить, что за первые четыре месяца 2023 года в Испании было зафиксировано самое засушливое начало года. Об этом сообщил государственный синоптик AEMET в среду, 10 мая.

Более того, только за первые 5 месяцев текущего года в теплой стране уже было зафиксировано 11 жарких дней. Это количество вдвое превышает то, которое обычно наблюдается в течение года.