В Институте исследования войны проанализировали ситуацию на фронте. Специалисты, в частности, обратили внимание на славянское направление.

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Попытки продвижения есть, но неудачны

Согласно анализу экспертов, российские войска продолжали попытки продвижения к юго-востоку от Изюма в сторону Славянска. Если конкретнее, то 6 июня никакого подтвержденного продвижения они не сделали.

В Институте изучения войны обратили внимание и на то, что депутат Госдумы России Александр Бородай уехал в Довгенькое, расположенное примерно в 20 километрах южнее Изюма. Он должен штурмовать село вместе с российским доверенным подразделением так называемого "Союза добровольцев Донбасса".

Также специалисты обратили внимание на сообщение украинского Генштаба. Наши воины сообщали, что российские войска продолжали безуспешно штурмовать Довгенькое, обстреливая еще и разные населенные пункты юго-западнее и юго-восточнее Изюма. Речь идет о Большой Камышевахе, Вернополье, Дибривне, Новой Дмитровке, Курульке.

Российские войска дополнительно продвигались к западу от Лимана в Щурово и Старый Караван. Вероятно, что они ведут городские бои в пределах города Святогорск, имея целью продвигаться на юг в направлении Славянска через реку Северский Донец.

Ситуация в Славянске

Город все чаще страдает от обстрелов российских войск. Те планируют его захватить. В Славянске остались ориентировочно только 24 тысячи человек, а остальные – эвакуировались в безопасные места. Бьют россияне и на Лиманском направлении. Они делают это для того, чтобы разрушить оборонные позиции Вооруженных Сил Украины и выйти в Славянск и Краматорск. Но ВСУ надежно удерживают оборону и разрушают планы российских оккупантов.

К сожалению, случается и такое, что в городе есть предатели. В Славянске недавно разоблачили местного жителя, сотрудничавшего с российскими оккупационными войсками. Теперь ему грозит 12 лет тюрьмы. Предателя разоблачили и задержали пограничники совместно с СБУ. Мужчина передал в боевики псевдореспублики информацию о количестве, дислокации и перемещении подразделений Сил обороны Украины.

Также на Славянском направлении у наших войск есть определенные успехи. Им удалось отбросить оттуда россиян. После перегруппировки российские оккупанты наступали в направлениях Большой Камышевахи, Вернополья, Дибривного, Долины и Богородичного. Однако ВСУ отбили атаку и нанесли противнику значительные потери.

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