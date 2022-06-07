У Інституті вивчення війни проаналізували ситуацію на фронті. Фахівці, зокрема, звернули увагу на Слов'янський напрямок.

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Спроби просування є, але невдалі

Згідно з аналізом експертів, російські війська продовжували спроби просування на південний схід від Ізюма в бік Слов'янська. Якщо конкретніше, то саме 6 червня жодного підтвердженого просування вони не зробили.

В Інституті вивчення війни звернули увагу й на те, що депутат Держдуми Росії Олександр Бородай поїхав у Довгеньке, що розташоване приблизно за 20 кілометрів на південь від Ізюма. Він мав штурмувати село разом із російським довіреним підрозділом так званого "Союзу добровольців Донбасу".

Також фахівці звернули увагу на повідомлення українського Генштабу. Наші воїни повідомляли, що російські війська продовжували безуспішно штурмувати Довгеньке, обстрілюючи ще й різні населені пункти на південний захід і південний схід від Ізюма. Мовиться про Велику Комишуваху, Вірнопілля, Дібрівне, Нову Дмитрівку, Курульку.

Російські війська додатково просувалися на захід від Лимана в Щурове та Старий Караван. Ймовірно, що вони ведуть міські бої в межах міста Святогірськ, маючи на меті просуватися на південь у напрямку Слов'янська через річку Сіверський Донець.

Ситуація у Слов'янську

Місто все частіше потерпає від обстрілів російських військ. Адже ті планують його захопити. У Слов'янську залишилися лише орієнтовно 24 тисячі людей, а решта – евакуювалися у безпечні місця. Б'ють росіяни й на Лиманському напрямку. Вони роблять це для того, щоб зруйнувати оборонні позиції Збройних Сил України та вийти до Слов'янська та Краматорська. Але ЗСУ надійно тримають оборону та руйнують плани російських окупантів.

На жаль, трапляється й таке, що в місті є зрадники. У Слов'янську нещодавно викрили місцевого жителя, який співпрацював з російськими окупаційними військами. Тепер йому загрожує 12 років в'язниці. Зрадника викрили та затримали прикордонники спільно з СБУ. Чоловік передав до бойовиків з псевдореспублік інформацію про кількість, дислокацію та переміщення підрозділів Сил оборони України.

Також на Слов'янському напрямку наші війська мають певні успіхи. Їм вдалося відкинути звідти росіян. Після перегрупування російські окупанти наступали у напрямках Великої Комишувахи, Вірнопілля, Дібрівного, Долини та Богородичного. Однак ЗСУ відбили атаку та завдали противнику значних втрат.

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