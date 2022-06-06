Інформацію про ймовірну зраду чоловіка отримали прикордонники Донеччини. Спільно зі Службою безпеки України вони встановили, що українець передавав ворогу інформацію.
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Зрадника завербували
Так, чоловік передав до бойовиків з псевдореспублік інформацію про кількість, дислокацію та переміщення підрозділів Сил оборони України. Все надсилав через месенджер. У СБУ зазначили, що дані завдання бойовиків чоловік виконував через ідеологічні переконання – його завербували.
За отриманими координатами, окупанти обстрілювали об'єкти інфраструктури та житлові масиви Краматорського району.
Інформатору ворога "світить" 12 років
Чоловіка затримали. Йому повідомили про підозру у несанкціонованому поширенні інформації про рух ЗСУ. Тепер зраднику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до від 8 до 12 років. Правоохоронці впевнені, що в чоловіка буде достатньо часу, аби переосмислити свій вчинок.
Інформація, яку передавав зрадник / Фото Держприкордонслужби
Викриття інших зрадників та ворожих агентів
- У Слов'янську 26 травня співробітники СБУ затримали ще одного інформатора окупантів. Він також передавав бойовикам інформацію про місця дислокації підрозділів ЗСУ і блок-постів, чисельність військової техніки та особового складу, маршрути пересування українського війська в населених пунктах Краматорського району. ЗМІ писали, що зрадника звати Дмитро Бобров.
- На початку червня СБУ затримала агента ФСБ, який збирав дані про об'єкти, що могли стати ціллю для обстрілів Росією. Він мав фото і точні координати блокпостів, підрозділів Збройних Сил України та силових структур у Черкаській області. Інформацію зрадник збирався передавати Росії.
- Також СБУ затримала коригувальника ракетних обстрілів росіян по Львову. Він збирав аналітичні дані та інформував ворога про необхідність завдання ударів й по інших об'єктах критичної та оборонної інфраструктури. Розташування підрозділів ЗСУ зрадник теж "зливав" окупантам.
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