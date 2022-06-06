Інформацію про ймовірну зраду чоловіка отримали прикордонники Донеччини. Спільно зі Службою безпеки України вони встановили, що українець передавав ворогу інформацію.

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Зрадника завербували

Так, чоловік передав до бойовиків з псевдореспублік інформацію про кількість, дислокацію та переміщення підрозділів Сил оборони України. Все надсилав через месенджер. У СБУ зазначили, що дані завдання бойовиків чоловік виконував через ідеологічні переконання – його завербували.

За отриманими координатами, окупанти обстрілювали об'єкти інфраструктури та житлові масиви Краматорського району.

Інформатору ворога "світить" 12 років

Чоловіка затримали. Йому повідомили про підозру у несанкціонованому поширенні інформації про рух ЗСУ. Тепер зраднику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до від 8 до 12 років. Правоохоронці впевнені, що в чоловіка буде достатньо часу, аби переосмислити свій вчинок.



Інформація, яку передавав зрадник / Фото Держприкордонслужби

Викриття інших зрадників та ворожих агентів

У Слов'янську 26 травня співробітники СБУ затримали ще одного інформатора окупантів. Він також передавав бойовикам інформацію про місця дислокації підрозділів ЗСУ і блок-постів, чисельність військової техніки та особового складу, маршрути пересування українського війська в населених пунктах Краматорського району. ЗМІ писали, що зрадника звати Дмитро Бобров.

На початку червня СБУ затримала агента ФСБ, який збирав дані про об'єкти, що могли стати ціллю для обстрілів Росією. Він мав фото і точні координати блокпостів, підрозділів Збройних Сил України та силових структур у Черкаській області. Інформацію зрадник збирався передавати Росії.

Також СБУ затримала коригувальника ракетних обстрілів росіян по Львову. Він збирав аналітичні дані та інформував ворога про необхідність завдання ударів й по інших об'єктах критичної та оборонної інфраструктури. Розташування підрозділів ЗСУ зрадник теж "зливав" окупантам.

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