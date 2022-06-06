Информацию о возможной измене мужчины получили пограничники Донбасса. Вместе со Службой безопасности Украины они установили, что украинец передавал врагу информацию.

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Предателя завербовали

Так, мужчина передал боевикам из псевдореспублики информацию о количестве, дислокации и перемещении подразделений Сил обороны Украины. Все посылал через мессенджер. В СБУ отметили, что данные задачи боевиков мужчина выполнял по идеологическим убеждениям – его завербовали.

По полученным координатам, оккупанты обстреливали объекты инфраструктуры и жилые массивы Краматорского района.

Информатору врага "светит" 12 лет

Мужчину задержали. Ему сообщили о подозрении в несанкционированном распространении информации о движении ВСУ. Теперь предателю грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 8-12 лет. Правоохранители уверены, что у мужчины будет достаточно времени, чтобы переосмыслить свой поступок.



Информация, которую передавал предатель / Фото Госпогранслужбы

Разоблачение других предателей и вражеских агентов

В Славянске 26 мая сотрудники СБУ задержали еще одного информатора оккупантов. Он также передавал боевикам информацию о местах дислокации подразделений ВСУ и блокпостов, численности военной техники и личного состава, маршрутах передвижения украинского войска в населенных пунктах Краматорского района. СМИ писали, что предателя зовут Дмитрий Бобров.

В начале июня СБУ задержала агента ФСБ, собиравшего данные об объектах, которые могли стать целью для обстрелов Россией. У него были фото и точные координаты блокпостов, подразделений Вооруженных Сил Украины и силовых структур в Черкасской области. Информацию предатель собирался передавать России.

Также СБУ задержала корректировщика ракетных обстрелов россиян по Львову. Он собирал аналитические данные и информировал врага о необходимости нанесения ударов и по другим объектам критической и оборонной инфраструктуры. Расположение подразделений ВСУ предатель тоже "сливал" оккупантам.

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