СБУ во Львове задержала корректировщика огня кафиров

47-летний львовянин передавал спецслужбам России информацию о результатах ракетных обстрелов по Львову. Об этом говорится в сообщении Управления СБУ во Львовской области.

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Кроме того, он собирал аналитические данные и сообщал о необходимости нанесения ударов и по другим объектам критической и оборонной инфраструктуры. Такие "рекомендации" предателя давали агрессорам возможность наносить удары с большим вредом и получать необходимый визуальный анализ.

"Вы скажите, что надо еще посмотреть? Если необходимо, я вранце могу сходить и сфотографировать" - так злоумышленник завершал переписку с кураторами и показывал, что готов еще раз предать свою страну.

Также собирал и передавал информацию

Как выяснилось в ходе следствия, кроме корректировки огня житель Львова собирал и передавал информацию о расположении подразделений Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии и расположении блокпостов территориальной обороны. Собранные данные он передавал куратору через скрытый чат в Telegram-канале.

По данным следствия, с апреля 2022 года подозреваемый добровольно сотрудничал с российскими оккупантами, посылая им через мессенджер Telegram информацию о размещении на территории Львова военных объектов и объектов критической инфраструктуры.

– заявили в Офисе Генпрокурора .

Так, он осуществлял корректировку ракетных ударов 18 апреля , в частности, обстрела автосервиса во Львове, в результате чего погибли четыре человека и четверо получили ранения.

В настоящее время изменнику сообщено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Отмечается, что досудебное расследование и оперативное сопровождение в уголовном производстве осуществляется Управлением СБУ во Львовской области.

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