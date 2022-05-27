СБУ во Львове задержала корректировщика огня кафиров
47-летний львовянин передавал спецслужбам России информацию о результатах ракетных обстрелов по Львову. Об этом говорится в сообщении Управления СБУ во Львовской области.
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Кроме того, он собирал аналитические данные и сообщал о необходимости нанесения ударов и по другим объектам критической и оборонной инфраструктуры. Такие "рекомендации" предателя давали агрессорам возможность наносить удары с большим вредом и получать необходимый визуальный анализ.
"Вы скажите, что надо еще посмотреть? Если необходимо, я вранце могу сходить и сфотографировать" - так злоумышленник завершал переписку с кураторами и показывал, что готов еще раз предать свою страну.
Также собирал и передавал информацию
Как выяснилось в ходе следствия, кроме корректировки огня житель Львова собирал и передавал информацию о расположении подразделений Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии и расположении блокпостов территориальной обороны. Собранные данные он передавал куратору через скрытый чат в Telegram-канале.
По данным следствия, с апреля 2022 года подозреваемый добровольно сотрудничал с российскими оккупантами, посылая им через мессенджер Telegram информацию о размещении на территории Львова военных объектов и объектов критической инфраструктуры.
– заявили в Офисе Генпрокурора .
Так, он осуществлял корректировку ракетных ударов 18 апреля , в частности, обстрела автосервиса во Львове, в результате чего погибли четыре человека и четверо получили ранения.
В настоящее время изменнику сообщено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.
Отмечается, что досудебное расследование и оперативное сопровождение в уголовном производстве осуществляется Управлением СБУ во Львовской области.
Последний обстрел Львовщины: что известно
- Ночью против 17 мая после объявления воздушной тревоги во Львове были слышны взрывы . Мэр Львова Андрей Садовый подтвердил информацию и попросил львовян оставаться в укрытиях.
- Впоследствии городской голова сообщил, что на Львовщине было 2 воздушные тревоги и 2 массовых волн ракетных вылетов . К счастью, в областном центре ни одна ракета не приземлилась, ведь сработали силы ПВО.
- В то же время Россия обстреляла Яворовский район возле границы с Польшей – попали в объект инфраструктуры регионального филиала Львовская железная дорога на Яворовщине.
- Кроме того, в результате ракетной атаки пострадала Новояворовская община . Получили повреждения частные дома и объекты гражданской инфраструктуры. К счастью, обошлось без жертв.