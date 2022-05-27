СБУ у Львові затримала корегувальника вогню окупантів

47-річний львів'янин передавав спецслужбам Росії інформацію щодо результатів ракетних обстрілів по Львову. Про це йдеться у повідомленні Управління СБУ у Львівській області.

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Крім того, він також збирав аналітичні дані та повідомляв про необхідність нанесення ударів й по інших об'єктах критичної та оборонної інфраструктури. Такі "рекомендації" зрадника давали агресорам можливість наносити удари з більшою шкодою та отримувати потрібний візуальний аналіз.

"Вы скажите что надо еще посмотреть? Если необходимо, я утром могу сходить и сфотографировать" – так зловмисник завершував переписку з кураторами та показував, що готовий вкотре зрадити свою країну.

Також збирав та передавав інформацію

Як з'ясувалося в ході слідства, окрім коригування вогню, мешканець Львова збирав та передавав інформацію про розташування підрозділів Збройних Сил України, Національної гвардії та розташування блокпостів територіальної оборони. Зібрані дані він передавав куратору через прихований чат в Telegram-каналі.

За даними слідства, з квітня 2022 року підозрюваний добровільно співпрацював з російськими окупантами, надсилаючи їм через месенджер Telegram інформацію про розміщення на території Львова військових об'єктів та об'єктів критичної інфраструктури,

– заявили в Офісі Генпрокурора.

Так, він здійснював коригування ракетних ударів 18 квітня, зокрема, обстрілу автосервісу у Львові, внаслідок чого загинуло четверо осіб і четверо отримали поранення.

Наразі зраднику повідомлено про підозру у вчиненні злочину та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Зазначається, що досудове розслідування та оперативний супровід у кримінальному провадженні здійснюється Управлінням СБУ у Львівській області.

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