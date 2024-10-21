В ISW рассказали о проделках агентов Кремля и нарушениях на выборах в Молдове

Об этом сообщает Институт изучения войны. Явка избирателей превысила необходимый минимум в 33%, следовательно результаты президентских выборов и референдума будут считаться действительными.

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Какие нарушения были на выборах в Молдове

В отчете отмечается, что действующий президент страны Майя Санду имеет высокие шансы на переизбрание на второй срок. Референдум, если он состоится, внесет изменения в Конституцию, закрепив членство в ЕС как одну из "стратегических целей Молдовы".

Хотя Молдова продвигается на пути к европейской интеграции благодаря выборам и референдуму 20 октября, Кремль продолжит свои усилия, направленные на саботаж вступления Молдовы в ЕС и дестабилизацию молдавской демократии в течение следующего десятилетия,

– считают в ISW.

В отчете также говорится о сообщениях властей Молдовы о нескольких попытках нарушения избирательного законодательства, в частности попытки пророссийских сил повлиять на результаты выборов и дестабилизировать страну через насильственные протесты и другие подобные действия.

По данным Генеральной инспекции полиции Молдовы, по состоянию на 18:30 по местному времени было зафиксировано 113 случаев нарушений избирательного процесса, среди которых фотографирование и повреждение бюллетеней, а также организация подвоза избирателей.

Центральная избирательная комиссия Молдовы сообщила, что представители неопределенных пророссийских молдавских партий обратились с просьбой предоставить им доступ к избирательным участкам в России и Румынии. Однако им было отказано из-за того, что они не успели вовремя зарегистрироваться как официальные наблюдатели.

20 октября Министерство иностранных дел Молдовы сообщило об искусственно созданных больших очередях на двух избирательных участках в России, организованных неустановленными лицами в рамках попыток незаконной транспортировки избирателей. Согласно информации молдавского агентства IPN, эти лица предлагали избирателям в Москве "приглашения" в ресторан. Указывалось, что это мероприятие организовало посольство Молдовы в России, однако представители посольства опровергли эту информацию.

Пророссийский "Культурно-просветительский центр Молдовы", который имеет связи с молдавским оппозиционным политиком Иланом Шором и находится под санкциями США, предлагал избирателям в Москве карточки "Гражданин Молдовы в России". Владельцам карточек предоставляли бесплатный доступ к интернету, а также медицинские, юридические и банковские услуги в России.

Кроме того, молдавские СМИ сообщили об угрозе взрыва на избирательном участке в Италии, но не указали ответственного за это субъекта.

Угроза протестов после выборов

Директор Службы разведки и безопасности Молдовы Александру Мустяца 17 октября сообщил, что иностранные инструкторы, связанные с группой "Вагнер", подготовили примерно 100 молодых пророссийски настроенных молдаван в "партизанских лагерях" на территории Сербии и Боснии и Герцеговины. По его словам, участники этих групп учились противодействовать правоохранительным органам, обращаться с оружием, использовать предметы для нанесения несмертельных ранений, изготавливать самодельные взрывные устройства и управлять дронами, оборудованными взрывчаткой.

Молдавская полиция также сообщила, что более 300 молдаван узнали о тактике протестов на тренировочном полигоне под Москвой и что некоммерческая организация Илана Шора "Евразия" финансировала эти тренинги.

"Кремлевская власть и прокремлевские молдавские актеры могут планировать разжечь протесты после выборов как часть усилий по дестабилизации молдавского общества и дискредитации результатов выборов", – говорится в отчете ISW.