А когда его наконец арестовали, люди на улицах аплодировали итальянской полиции. Так кто такой этот опасный мужчина, рассказывает 24 Канал.

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Яблоко от яблони

По данным итальянских СМИ Денаро за псевдо "Дьяболик" и "U Siccu" является одним из самых влиятельных боссов итальянской мафии и одним из самых разыскиваемых преступников в мире. Когда-то он хвастался, что может "заполнить кладбище" своими жертвами, среди которых экс-преступник, который хотел дать показания против мафии, управляющий гостиницей и несколько судей.

Его крестным отцом является Антонино Маротта, бывший член банды Сальваторе Джулиано.

Он родился в Кастельветрано в 1962 году и сначала работал фермером вместе со своим отцом, Франческо Мессина Денаро. Следует отметить, что его отец не был обычным землевладельцем. Он также был мафиози, более того, боссом мафии. Денаро-младший научился стрелять в 14 лет, а титул крестного отца получил в 2007 году.

За свою жизнь он смог запятнать себя едва ли не всеми приходящими на ум преступлениями: рэкетом, похищениями, пытками, убийствами, отмыванием денег, торговлей наркотиками и даже незаконным выбросом отходов. Также его считают последним "хранителем тайн" "Коза Ностры".

Лишь некоторые из преступлений

В 20 лет Маттео стал учеником Тото Риины, итальянского сицилийского мафиози, а в 27 лет начал свой уголовный путь. Тогда он был обвинен в связях с мафией за участие в вражде между кланами Аккардо и Инголья.

Уже через 2 года после этого Маттео Мессина Денаро убил владельца гостиницы в Тришине Николая Консалеса, посмевшего пожаловаться на "тех мафиозе, которые всегда рядом".

В 1989 году имя Денаро в первый раз было внесено в следственное дело. Ее принялся расследовать комиссар полиции Кастельветрано Рино Джермана, за что его пытались убить.

Впоследствии через 3 года Мессина Денаро был причастен к ряду преступлений, среди которых не обошлось без убийств. Так, в 1992-м он был частью коммандос по мафиози, которые должны были в Риме напасть на Маурицио Костанцо, а также убить борца с мафией Джованни Фальконе и министра Клаудио Мартелли. В том же 1992-м он также был среди исполнителей убийства главы клана Алькамо – Винченцо Милаццо. Также его жертвой стал еще один борец с преступностью Паоло Борселлино.

Через несколько дней после убийства он задушил спутницу босса Антонеллу Бономо, которая была на третьем месяце беременности.

Также среди "свершений" Денаро и похищение людей. Так, в 1993-м его жертвой стал 11-летний Джузеппе Ди Маттео, похищенный как предупреждение его отцу, бывшему мафиозу, не сотрудничать со следователями. Через 779 дней заключения мальчика удавили, а тело растворили в кислоте.

В 1993 году его имя также было связано со взрывами в Милане, Флоренции и Риме, в результате которых погибли 10 человек.

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Укрывательство от правосудия

Такие многочисленные убийства не могли оставаться безнаказанными. Поэтому в 1992 году Маттео Мессину Денаро заочно приговорили к пожизненному заключению, а с 1993 года он скрывался от правосудия. Несмотря на это, правоохранители считали, что даже по тени мужчина все еще отдавал приказы своим подчиненным.

Более того, после смерти своего отца в 1998 году он стал главой округа Кастельветрано и представителем провинции Трапани в "Коза ностре". Его муртады рассказывали, что Денаро удавалось так долго избегать ареста благодаря пластической операции на лице, а другие утверждали, что ему также изменили форму кончиков пальцев, чтобы стереть их отпечатки.



Денаро на его водительском удостоверении и его фоторобот, состаренного на 20 лет / Коллаж по сети

Неуловимого поймали

Чтобы поймать, казалось бы, неуловимого мафиози, следователи вели слежку за его родными и близкими, а в 2013 году арестовали его сестру Патрицию и нескольких соратников. Также на предприятия, связанные с "Дьяболиком", наложили арест.

И хотя самому преступнику на протяжении 30 лет удавалось прятаться за прикрытиями на самом высоком уровне, однако 16 января 2023 года карабинеры его смогли арестовать. Привела к этому огромная работа и сбор множества информационных данных от многих отделов карабинеров.

Большое удовольствие, потому что это чрезвычайный результат. Мессина Денаро был фигурой самого первого оперативного уровня,

– сообщил СМИ командир карабинеров Тео Лузи.

Задержали мафиози, когда он находился в дневном стационаре в клинике Ла Маддалена в Палермо. Там он проходил курс химиотерапии под псевдонимом "Андреа Бонафеде". После этого теперь уже бывшего супербеглеца перевели сначала в казарму Сан-Лоренцо, а затем в аэропорт Боккадифалько, где его доставили в колонии строгого режима.

МВД Италии это назвало "историческим результатом в борьбе против мафии".

Мы не выиграли войну, мы не победили мафию, но это сражение было ключевым сражением для победы, и это тяжелый удар по организованной преступности. Это доказывает, что мафиози, несмотря на свою иллюзию всемогущества, окончательно обречены на поражение в конфликте с демократическим государством,

– сказала премьер-министр Италии Джорджия Мэлони.

Неудивительно, что задержание такого преступника итальянцы приветствовали аплодисментами и благодарностями правоохранителям.