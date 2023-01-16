А коли його врешті заарештували, люди на вулицях аплодували італійській поліції. Тож хто такий цей небезпечний чоловік, розповідає 24 Канал.

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Яблуко від яблуні

За даними італійських ЗМІ, Денаро за псевдо "Дьяболік" та "U Siccu" є одним із найвпливовіших босів італійської мафії та одним із найбільш розшукуваних злочинців у світі. Колись він хвалився, що може “заповнити цвинтар” своїми жертвами, серед яких ексзлочинець, який хотів дати свідчення проти мафії, керуючий готелем та кілька суддів.

Його хрещеним батьком є ​​Антоніно Маротта, колишній член банди Сальваторе Джуліано.

Він народився в Кастельветрано в 1962 році, та спершу працював фермером разом зі своїм батьком, Франческо Мессіна Денаро. Варто зазначити, що його батько не був звичайним землевласником. Він також був мафіозі, ба більше, босом мафії. Тож Денаро-молодший навчився стріляти у 14 років, а титул хрещеного батька отримав у 2007 році.

За своє життя він зміг заплямувати себе ледь не всіма злочинами, що спадають на думку: рекетом, викраденнями, тортурами, вбивствами, відмиванням грошей, торгівлею наркотиками та навіть незаконним викидом відходів. Також його вважають останнім "охоронцем таємниць" "Коза Ностри".

Лише деякі зі злочинів

У 20 років Маттео став учнем Тото Ріїни, італійського сицилійського мафіозі, а у 27 років розпочав власний кримінальний шлях. Тоді його звинуватили у зв’язках з мафією за участь у ворожнечі між кланами Аккардо та Інголья.

Уже через 2 роки після цього Маттео Мессіна Денаро вбив власника готелю в Трішині Ніколу Консалеса, який посмів пожалітися на "тих мафіозі, які завжди поруч".

У 1989 році ім'я Денаро вперше було внесене в слідчу справу. Її взявся розслідувати комісар поліції Кастельветрано Ріно Джермана, за що його намагалися вбити.

Згодом, через 3 роки Мессіна Денаро був причетний до низки злочинів, серед яких не обійшлося без вбивств. Так, у 1992-му він був частиною командос з мафіозі, які повинні були в Римі напасти на Мауріціо Костанцо, а також вбити борця з мафією Джованні Фальконе та міністра Клаудіо Мартеллі. У тому ж таки 1992-му він також був серед виконавців вбивства глави клану Алькамо – Вінченцо Мілаццо. Також його жертвою став ще один борець зі злочинністю Паоло Борселліно.

Через кілька днів після вбивства він власноруч задушив супутницю боса Антонеллу Бономо, яка була на третьому місяці вагітності.

Також серед "звершень" Денаро й викрадення людей. Так, у 1993-му його жертвою став 11-річний Джузеппе Ді Маттео, якого викрали як попередження його батьку, колишньому мафіозі, не співпрацювати зі слідчими. Через 779 днів ув'язнення хлопчика задушили, а тіло розчинили в кислоті.

У 1993 його ім'я також було пов'язане з вибухами у Мілані, Флоренції та Римі, в результаті яких загинули 10 людей.

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Переховування від правосуддя

Такі численні вбивства не могли залишатися безкарними. Тож у 1992 році Маттео Мессіну Денаро заочно засудили до довічного ув’язнення, а з 1993 року він переховувався від правосуддя. Попри це правоохоронці вважали, що навіть з тіні чоловік все ще віддавав накази своїм підлеглим.

Ба більше, після смерті свого батька у 1998 році він став головою округу Кастельветрано та представником провінції Трапані у "Коза нострі". Його посіпаки розповідали, що Денаро вдавалося так довго уникати арешту завдяки пластичній операції на обличчі, інші ж стверджували, що йому також змінили форму кінчиків пальців, щоб стерти їхні відбитки.



Денаро на його посвідченні водія та його фоторобот, зістаренного на 20 років / Колаж з мережі

Невловимого впіймали

Щоб спіймати, здавалося б, невловимого мафіозі, слідчі вели стеження за його рідними та близькими, а у 2013-му заарештували його сестру Патрицію та кількох соратників. Також на підприємства, які були пов’язані з "Дьяболіком", наклали арешт.

І хоч самому злочинцю впродовж 30 років вдавалося ховатися за прикриттями на найвищому рівні, однак 16 січня 2023 року карабінери його таки змогли заарештувати. Призвела до цього величезна робота та збір великої кількості інформаційних даних від багатьох відділів карабінерів.

Велике задоволення, тому що це надзвичайний результат. Мессіна Денаро був фігурою найпершого оперативного рівня,

– повідомив ЗМІ командир карабінерів Тео Лузі.

Затримали мафіозі, коли той перебував у денному стаціонарі у клініці Ла Маддалена у Палермо. Там він проходив курс хімієтерапії під псевдонімом "Андреа Бонафеде". Після цього тепер вже колишнього супервтікача перевели спочатку в казарму Сан-Лоренцо, а потім в аеропорт Боккадіфалько, де його доставили до колонії суворого режиму.

МВС Італії це назвало "історичним результатом у боротьбі проти мафії".

Ми не виграли війну, ми не перемогли мафію, але ця битва була ключовою битвою для перемоги, і це важкий удар по організованій злочинності. Це доводить, що мафіозі, незважаючи на свою ілюзію всемогутності, остаточно приречені на поразку в конфлікті з демократичною державою,

– сказала прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні.

Тож не дивно, що затримання такого злочинця італійці вітали оплесками та подяками правоохоронцям.