Министр обороны Франции Себастьян Лекорню 3 апреля звонил Шойгу. Франция будет принимать Летние Олимпийские Игры, поэтому там обеспокоены проблемами безопасности после теракта в "Крокусе".

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Что известно о задержанном

Мужчине 32 года, он из Таджикистана. В 2014 году воевал за "Исламское государство" в Сирии, из-за чего был объявлен в международный розыск. Его называют активным членом ИГИЛ.

В полиции объяснили, что разыскивали молодого человека, поскольку он вступил в ряды "Исламского государства" и поехал воевать в Сирию в 2014 году.

В аэропорту Фьюмичино задержали активного члена ИГИЛ / Фото с сайта ANSA

"Задержанный имел многочисленные псевдонимы с различными национальностями и датами рождения, в частности из Узбекистана, Кыргызстана и Украины. Он приземлился в аэропорту Фьюмичино рейсом из Эйндховена в 11:45", – пишет "Украинская правда".

Справка. Эйндховен – это город на юге Нидерландов. А аэропорт Фьюмичино, полное название которого "Международный аэропорт имени Леонардо да Винчи", является крупнейшим аэропортом Италии.

Где расположен аэропорт Фьюмичино в Италии: показываем на карте

Об ИГИЛ вспомнили после теракта в России

После теракта в "Крокус Сити Холле" под Москвой выяснилось, что стрельбу открыли граждане Таджикистана. Через несколько часов ответственность за теракт взял на себя ИГИЛ, но Кремль обвинил во всем Украину. Мол, это украинцы завербовали злоумышленников.

В официальной российской версии очень много нестыковок. А еще стоит сказать, что США предупреждали Путина о возможных терактах именно от рук ИГИЛ и именно в концертных залах. Но глава Кремля пренебрег этими сообщениями.

Евродепутат Виола фон Крамон-Таубадель считает, что арестованные в России таджики не имеют никакого отношения к преступлению в "Крокусе". Ведь их использовали, "чтобы иметь кого-то, кого можно было показать, пытать, поставить перед камерой". То, что задержанных пытали, в России особо не скрывают.

В то же время в Европе усиливают меры безопасности, ведь уверены: угроза от ИГИЛ не миновала. Есть даже мнение, что террористы могут воспользоваться дронами во время Евро-2024 летом в Германии.