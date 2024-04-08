Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню 3 квітня дзвонив Шойгу. Франція прийматиме Літні Олімпійські Ігри, тож там стурбовані безпековими проблемами після теракту в "Крокусі".

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Що відомо про затриманого

Чоловікові 32 роки, він із Таджикистану. 2014 року воював за "Ісламську державу" в Сирії, через що був оголошений в міжнародний розшук. Його називають активним членом ІДІЛ.

У поліції пояснили, що розшукували молодика, бо він вступив до лав "Ісламської держави" і поїхав воювати в Сирію в 2014 році.

В аеропорту Ф'юмічіно затримали активного члена ІДІЛ / Фото з сайту ANSA

"Затриманий мав численні псевдоніми з різними національностями та датами народження, зокрема з Узбекистану, Киргизстану та України. Він приземлився в аеропорту Ф'юмічіно рейсом з Ейндховена об 11:45", – пише "Українська правда".

Довідка. Ейндховен – це місто на півдні Нідерландів. А аеропорт Ф'юмічіно, повна назва якого "Міжнародний аеропорт імені Леонардо да Вінчі", є найбільшим аеропортом Італії.

Де розташований аеропорт Ф'юмічіно в Італії: показуємо на карті

Про ІДІЛ згадали після теракту в Росії

Після теракту в "Крокус Сіті Холі" під Москвою з'ясувалося, що стрілянину відкрили громадяни Таджикистану. За кілька годин відповідальність за теракт узяла на себе ІДІЛ, але Кремль звинуватив у всьому Україну. Мовляв, це українці завербували зловмисників.

В офіційній російській версії дуже багато незбігів. А ще варто сказати, що США попереджали Путіна про можливі теракти саме від рук ІДІЛ і саме в концертних залах. Але глава Кремля знехтував цими повідомленнями.

Євродепутатка Віола фон Крамон-Таубадель вважає, що заарештовані у Росії таджики не мають жодного стосунку до злочину у "Крокусі". Адже їх використали, "щоб мати когось, кого можна було показати, катувати, поставити перед камерою". Те, що затриманих катували, в Росії особливо не приховують.

Водночас у Європі посилюють заходи безпеки, бо впевнені: загроза від ІДІЛ не минула. Є навіть думка, що терористи можуть скористатися дронами під час Євро-2024 влітку в Німеччині.