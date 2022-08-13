Произошло это 13 августа. Отметим, что правительство Украины сообщило о первом прибытии судна с зерном из украинского порта в пункт назначения 8 августа.

Важно В Украину прибыло первое судно под загрузку зерном для Африки

В пресс-службе итальянского МИД сообщили, что рады прибытию в Равенну первого корабля с кукурузой и соей из Украины.

Италия продолжает содействовать всем усилиям по продовольственной безопасности во всем мире и в Средиземноморье, реализации договоренности об экспорте зерна и поддержании устойчивости Киева,

– отметили в итальянском ведомстве.

Украина возобновила экспорт зерна благодаря соглашению с ООН и Турцией

22 июля Украина в Стамбуле подписала так называемое "зерновое соглашение" с Турцией и ООН. Такое же соглашение с Турцией и ООН подписала и россия. Соглашение предусматривает разблокировку украинских портов и экспорт продовольствия.

Согласно соглашению, корабли, экспортирующие украинское зерно по Черному морю, защищены специальной буферной зоной в 10 морских миль (около 18,5 километров). Благодаря соглашению удалось разблокировать порты "Одесса", "Черноморск" и "Южный".

Амбициозные платы Украины

Наше государство планирует сделать все возможное, чтобы ежемесячно можно было обрабатывать более 100 судов. Об этом рассказал министр инфраструктуры Александр Кубраков. Он также добавил, что стремится к тому, чтобы украинские порты работали как на выход, так и на вход.

Цель Украины на будущее – 3 и более миллионов тонн экспорта аграрной продукции в месяц. Будут отправлять ее из портов "Одесса", "Черноморск", а также "Южный".