Сообщается, что между 3 женщинами и мужчиной вспыхнула стычка. Она переросла в драку со смертельным финалом.

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Мужчина с женщиной сделали замечание двум женщинам, которые стучали в дверь уже не работавшего магазина. Одной из них это не понравилось, поэтому она достала нож и ударила в грудь женщину,

– говорится в сообщении.

От полученных травм женщина скончалась на месте трагедии. Подозреваемую в убийстве – 26-летнюю женщину – задержали. Ей грозит до 15 лет лишения свободы.

В Киевской области осудили мужчину

В Киевской области к 15 годам лишения свободы приговорили мужчину, который похитил с АЗС в Борисполе 4-летнего ребенка. Это произошло в торговом зале. Пока мама девочки рассчитывалась за товар, мужчина унес ее малолетнего ребенка. Злоумышленник хотел изнасиловать малышку. Для этого он усадил ее в машину и вывез в поле.

Мужчину признали виновным сразу по 3 статьям. Речь идет о похищении малолетнего ребенка, сексуальном насилии и незаконченном покушении на изнасилование.