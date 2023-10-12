Это произошло после того, как сторона защиты подала ходатайство о закрытии дела. Защита настаивала на "правках Лозового".
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Что известно о закрытии дела "короля контрабанды" Альперина
В Центре противодействия коррупции отметили, что дело Альперина закончили расследовать еще в ноябре 2020 года. В августе 2022 года его начал рассматривать Высший антикоррупционный суд. Через 5 месяцев судьи:
- заявили, что дело не подсудно антикоррупционному суду;
- ходатайствовали к апелляции о передаче дела в другой суд, но им отказали.
Теперь же сторона защиты подала ходатайство о закрытии дела, настаивая на том, что к этому делу следует применить "правки Лозового" и его следует закрыть, ведь сроки расследования якобы продлевал не уполномоченный субъект,
– заявили в Центре противодействия коррупции.
Они объяснили, что решение приняли судьи ВАКС:
- Алексей Кравчук;
- Евгений Крук;
- Инна Белоус.
Полный текст будет оглашен 17 октября.
В Центре противодействия коррупции объяснили, что вырисовывается тенденция к закрытию дел с использованием "правок Лозового". Ведь похожие действия были в делах Коломойского и "Роттердам+".
Что известно о деле Альперина
- Бизнесмен Вадим Альперин вместе с сообщниками обвиняется в создании преступной организации, которая путем махинаций незаконно завозила товары в Украину. Следствие сообщало, что ущерб от их действий для государства составляет более 63,8 миллиона гривен.
- В апреле 2021 года Совет национальной безопасности и обороны ввела против Вадима Альперина санкции. Это произошло из-за его причастности к контрабанде.
- Кстати, Кабмин отобрал у Альперина, имеющего израильское гражданство, украинский паспорт. Из-за этого он судился.