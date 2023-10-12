Это произошло после того, как сторона защиты подала ходатайство о закрытии дела. Защита настаивала на "правках Лозового".

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Что известно о закрытии дела "короля контрабанды" Альперина

В Центре противодействия коррупции отметили, что дело Альперина закончили расследовать еще в ноябре 2020 года. В августе 2022 года его начал рассматривать Высший антикоррупционный суд. Через 5 месяцев судьи:

заявили, что дело не подсудно антикоррупционному суду;

ходатайствовали к апелляции о передаче дела в другой суд, но им отказали.

Теперь же сторона защиты подала ходатайство о закрытии дела, настаивая на том, что к этому делу следует применить "правки Лозового" и его следует закрыть, ведь сроки расследования якобы продлевал не уполномоченный субъект,

– заявили в Центре противодействия коррупции.

Они объяснили, что решение приняли судьи ВАКС:

Алексей Кравчук;

Евгений Крук;

Инна Белоус.

Полный текст будет оглашен 17 октября.

В Центре противодействия коррупции объяснили, что вырисовывается тенденция к закрытию дел с использованием "правок Лозового". Ведь похожие действия были в делах Коломойского и "Роттердам+".

Справка. "Правки Лозового" власти приняли в 2017 году. Они действуют до сих пор и предусматривают среди прочего, что уголовные дела нужно закрывать, если после уведомления лицу о подозрении истек определенный законом срок досудебного расследования.

Что известно о деле Альперина