Це трапилось після того, як сторона захисту подала клопотання про закриття справи. Захист наполягав на "правках Лозового".

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Що відомо про закриття справи "короля контрабанди" Альперіна

У Центрі протидії корупції зауважили, що справу Альперіна завершили розслідувати ще у листопаді 2020 року. У серпні 2022 року її почав розглядати Вищий антикорупційний суд. Через 5 місяців судді:

заявили, що справа непідсудна антикорупційному суду;

клопотали до апеляції про передачу справи до іншого суду, та їм відмовили.

Тепер же сторона захисту подала клопотання про закриття справи, наполягаючи на тому, що до цієї справи слід застосувати "правки Лозового" і її слід закрити, адже строки розслідування нібито продовжував не уповноважений суб'єкт,

– заявили в Центрі протидії корупції.

Вони пояснили, що рішення ухвалили судді ВАКС:

Олексій Кравчук;

Євген Крук;

Інна Білоус.

Повний текст мають оголосити 17 жовтня.

У Центрі протидії корупції пояснили, що вимальовується тенденція до закриття справ з використанням "правок Лозового". Адже схожі дії були в справах Коломойського та "Роттердам+".

Що відомо про справу Альперіна