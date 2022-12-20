Известно о по меньшей мере 3 таких случая. В частности, однажды местные решили автомобилем заблокировать трансформаторную подстанцию.

Интересно Жители одного из тернопольских домов добились отключения света у соседей

Как жители города пытались препятствовать отключению света

Технический директор Прикарпатьяоблэнерго Олег Сеник объяснил, что отключение вручную происходит исключительно на трансформаторных подстанциях и это сложный и нервный процесс, который никому не нравится. Сначала электрикам нужно прийти и вручную выключить свет, а затем вернуться и включить вручную.

Однако не всем местным жителям нравится этот процесс, так бывают случаи, когда электрикам препятствуют. В администрации филиала "Центральная" говорят, что всего в городе произошло 3 таких случая. В частности, в промышленной зоне города несколько человек пытались помешать выключить свет и даже угрожали энергетикам. Через 20 минут разговоров люди разошлись.

На одной из городских улиц люди также пытались помешать отключениям, но там уже пришлось вызвать полицию. На следующий день энергетики уже наткнулись на автомобили, которыми жильцы заблокировали доступ к станции. На место вызвали патрульную полицию.

Энергетики призывают граждан отнестись с пониманием и не мешать их работе, ведь это только приводит к нарушениям и задержкам в отключениях.

В Тернополе местные добились выключения света в доме, где его не выключали.

Одному из домов в Тернополе "повезло", ведь он на одной линии с местной пекарней, так что свет там не выключали. Соседям это не понравилось, поэтому они взялись за решение этого вопроса.

После коллективных жалоб соседей, в доме, где было светло, его тоже начали выключать.